Компенсация за тяжелую травму показалась работнику недостаточной

Сотрудник предприятия «Норд-Вуд» получил серьезную травму руки на рабочем месте. Кемский городской суд взыскал в его пользу компенсацию за моральный вред, сообщили в пресс-службе инстанции.

Иск в интересах сотрудника подала прокуратура, так как директор предприятия нарушил требования охраны труда. Суд признал, что травму пострадавший получил именно из-за этого. В работодателя взыскали за моральный ущерб 300 тысяч рублей.

Потерпевший не согласился с этим решением и подал апелляцию в суд. Он считал, что сумма слишком маленькая.

Однако вышестоящая инстанция оставила прежнее решение в силе, так как сочла размер компенсации соизмеримым с ущербом. // фото: pixabay.com