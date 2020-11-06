Компания «Век» предлагает новую программу «Квартира в зачет»

Если перед вами встал вопрос улучшения жилищных условий, программа «Квартира в зачет» от строительной компании «Век» позволит максимально быстро и комфортно решить его.

Действие программы распространяется на все жилые компании, в том числе на готовые квартиры в ЖК бизнес-класса «Симфония», что позволяет вам въехать в новостройку раньше, чем будет продана ваша квартира! Для этого нужно совершить всего 4 простых шага.

Шаг 1

Выбрать комплекс и планировку самостоятельно на сайте или через офис продаж. При этом квартира бесплатно бронируется за вами.

Шаг 2

Заказать бесплатную оценку имеющейся у вас квартиры. Если она оформлена в ипотеку, вы сможете использовать сумму от продажи для погашения текущего кредита, так как вырученные деньги от сделки попадают на ваш счет, и решение о том, как ими распорядиться, принимаете именно вы. При этом вы не платите комиссионных и, как результат, существенно экономите семейный бюджет. Для сравнения: в среднем сопровождение сделки купли-продажи по Петрозаводску оценивается в 25 000 руб., сама услуга продажи в 50 000 руб., а зачастую составляет и все 3% от стоимости жилья. Отдельно могут взиматься платежи за дополнительные показы. Для клиентов строительной компании «Век» все бесплатно. Более того, вы экономите ваше время: не нужно искать проверенного риелтора, вам предоставят квалифицированного и опытного специалиста, а сэкономленные нервы и отсутствие головной боли – очень приятный бонус.

Шаг 3

Подписать договор ДДУ или купли-продажи. Если на приобретение новой квартиры требуются дополнительные средства, вы можете оформить ипотеку. Для каждого клиента условия обсуждаются индивидуально.

Все моменты сопровождения сделки, в том числе оформление документов, компания берет на себя: и по старой, и по новой квартире. Каждый этап сделки осуществляется в соответствии с действующим законодательством, а условия максимально прозрачны и понятны.

Шаг 4

Получить ключи от новой квартиры. Если на шаге №1 вы выбрали жилой комплекс «Симфония», можете сразу же въехать в новостройку, не дожидаясь, пока будет продана ваша старая квартира. Также мы предлагаем упростить процесс ремонта: воспользуйтесь услугой «отделка от застройщика» (стоимость отделки при необходимости можно включить в сумму ипотеки) - и празднуйте новоселье.

Уже многие клиенты воспользовались программой «Квартира в зачет» и наслаждаются жизнью в новостройке, решив разом два серьезных вопроса: как продать свою квартиру и купить новую. В ноябре действует специальное предложение на покупку квартиры с паркингом. Записывайтесь на консультацию и показ квартир по тел. 33-00-43.

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