Компания «САНЭКС» поздравляет с наступающим Новым годом

Новый год уже не за горами, а значит, пришло самое время подумать о новогодних подарках близким и друзьям. А если вы до сих пор не имеете представления, что хотели бы подарить своим родным, друзьям и коллегам, то мы попробуем подсказать.

Новый год – центральный праздник, один из самых главных для большинства жителей нашей страны и всего мира. В это время принято дарить ценные, душевно-теплые подарки и всем хочется, что бы презент был не просто «приятным», а по-настоящему особенным. И компания «САНЭКС» предлагает вашему вниманию практичные и бюджетные идеи подарков на Новый год.

У нас вы можете приобрести небольшие подарки для своих знакомых, коллег и близких, ведь мы предлагаем широкий выбор различных уходовых косметических средств для кожи, волос, лица и тела, средства для маникюра и педикюра, маски для лица, патчи для глаз и многое, многое другое!

А какой же подарок без подарочной упаковки? Компания «САНЭКС» трепетно и осознанно относится к экологии и окружающему миру, и поэтому предлагает упаковать в ваши подарки в биоразлагаемую и экологически чистую крафтовую бумагу. Будьте в эко-тренде вместе с нами!

Также, пожалуй, один из лучших вариантов подарка - это подарочный сертификат. Особенно, когда вы не знаете, что хочет получить человек на новый год. Такой подарок отлично подойдет для руководителей и коллег, поэтому нужно всего лишь немного знать о вкусах и увлечениях получателя. Поверьте, получатель будет рад сам выбрать себе нужную вещь, поэтому сертификат отлично подойдет для этого. У нас вы можете приобрести подарочные сертификаты на 500, 1000 и 2000 рублей.

Очень хорошим подарком также может стать продукция французского бренда CHAMBERY – это яркие пены для ванны, аппетитные скрабы для душа, питательное молочко для тела, ароматные муссы для душа для тех, кто любит сладости и следит за фигурой!

И помните, что самое важное в подарке — не его стоимость, а забота и внимание! Поэтому выбирайте и дарите подарки, в первую очередь, от чистого сердца.

Сотрудники компании «САНЭКС» ждут вас по адресу: Петрозаводск, улица Попова, 11, а также в новом магазине в городе Костомукша на улице Антикайнена, 21, который откроется уже 1 декабря!

С наступающим Новым годом!