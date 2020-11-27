АО «ПКС-Тепловые сети» обновили технику на 15 миллионов рублей

Что важно для качественной бесперебойной работы коммунальных служб? Правильно, ресурсы, с помощью которых эти работы могут осуществляться. Один из таких ресурсов – техника. В этом году «РКС-Петрозаводск» приобрели для АО «ПКС-Тепловые сети» 6 единиц техники на общую сумму более 15 миллионов рублей. В работе на улицах Петрозаводска вы можете увидеть 4 новеньких фургона, аварийно-ремонтный технический комплекс и экскаватор-погрузчик.

Два фургона на базе Газель Next мобильны, позволяют перевозить бригаду из шести человек, фургоны можно использовать для установки генераторов, другие два (на базе УАЗ) необходимы для обслуживания котельных в отдаленных локациях города и Прионежском районе. Фургоны УАЗ вмещают четыре человека, имеют тентованный кузов грузоподъемностью 1 275 кг, что позволяет перевозить запчасти, инструменты, дорожные знаки и ограждения. Аварийно-ремонтный комплекс (АРТК) имеет возможность подключения к генераторам сварочного оборудования, автомобиль, помимо сварочного аппарата, укомплектован верстаком и отсеком для перевозки баллонов с газом.

Экскаваторы выручают АО «ПКС-Тепловые сети» в любой сезон: зимой очищают место работы и производственные объекты от снега, а летом, в разгар сезона замены тепловых сетей, экскаватор – это незаменимый помощник в разрытии теплотрасс. Новый экскаватор-погрузчик ELAZ маневренный и достаточно быстро передвигается (до 40 км/час), что важно в условиях работы в городе – за одну смену экскаватор может поменять несколько рабочих локаций.

Обновленная техника позволяет АО «ПКС-Тепловые сети» работать оперативно и качественно. Будьте спокойны, городские тепловые сети в надежных руках!