Компания «КСМ» рассказала о ходе строительства жилого дома в Суоярви

В Суоярви компания «КСМ» возводит сразу 2 дома по программе расселения. О первом – 145-квартирном - мы рассказывали несколько дней назад, он будет введён в эксплуатацию во 2 квартале текущего года. К строительству второго - 155-квартирного - приступили полтора месяца назад, его ввод в эксплуатацию намечен на конец года.

Дом большой – 5 этажей, 4 секции, общая площадь – больше 8 тыс.кв.м.. Общее количество квартир – 155: однокомнатных - 15, двухкомнатных – 97, трёхкомнатных – 43. Рельеф местности предполагает, что секции дома будут расположены «ступеньками».

На текущий момент полностью выполнен котлован и щебёночная подушка. Ведутся работы по устройству фундамента. На следующей неделе башенный кран, завершивший работу на первом доме (145-квартирном), будет демонтирован и перевезён на второй. Монтаж железобетонных конструкций краном начнётся во второй половине февраля. В планах строителей – поднять коробку здания за 4 месяца, т.е. к началу лета.



Окончание строительства запланировано на ноябрь текущего года (очень сжатый срок для такого большого дома), а значит, 2024-ый новые жильцы встретят в новых квартирах! Напомним, что дома для переселенцев вводятся в эксплуатацию с полной отделкой, сантехническим оборудованием и электрическими плитами.