02 февраля 2023, 09:00
Компания "Карелбурвод" объявила зимние скидки на бурение
После выполнения работ компания выдает паспорт и сертификат качества и соответствия на обсадные трубы
Буровая компания работает с 2009 года, за 14 лет на рынке укрепила свою репутацию, как профессиональная команда, и завоевала доверие клиентов.
На зимний период компания снизила цены на бурение.
После бурения компания выдает паспорт на скважину, сертификат качества и соответствия на обсадные трубы.
Гарантия на скважину 5 лет.
Компания "КарелБурВод" также оказывает услуги по подбору и монтажу водоподъемного оборудования для скважин.
Узнать подробности и записаться в график можно по тел.: тел: 8-921-222-9000
Сайт: https://karelburvod.ru
Зимой бурить дешевле!
На правах рекламы. ИНН 1001228521
ООО "Северо-западная буровая компания "Карелбурвод" ERID: Pb3XmBtzt8MwcD6hJaS2mqQC4jnW1cdn46bqvzS