Компания "Карелбурвод" объявила зимние скидки на бурение

Буровая компания работает с 2009 года, за 14 лет на рынке укрепила свою репутацию, как профессиональная команда, и завоевала доверие клиентов.



На зимний период компания снизила цены на бурение.





После бурения компания выдает паспорт на скважину, сертификат качества и соответствия на обсадные трубы.

Гарантия на скважину 5 лет.



Компания "КарелБурВод" также оказывает услуги по подбору и монтажу водоподъемного оборудования для скважин.



Узнать подробности и записаться в график можно по тел.: тел: 8-921-222-9000



Сайт: https://karelburvod.ru



Зимой бурить дешевле!

На правах рекламы. ИНН 1001228521

ООО "Северо-западная буровая компания "Карелбурвод" ERID: Pb3XmBtzt8MwcD6hJaS2mqQC4jnW1cdn46bqvzS