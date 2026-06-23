Компания «КСМ» поделилась свежим видео со строительной площадки школы

Школа на 1100 мест будет введена в эксплуатацию до конца текущего года в Медвежьегорске

Фото предоставлено компанией КСМ

Главная новость с объекта – возведение здания школы завершено. Два из трёх кранов, которыми выполнялось строительство, демонтированы.

Блок А (площадью 36*66 метров) подключен к теплу, со следующей недели здесь начнутся отделочные работы, а также будут выполнены бетонные стяжки под наливные полы. К текущему моменту завершены работы по устройству вентиляции, электрики и сантехники.

На блоке Б (57*47 метров) завершены работы по устройству кровли, смонтированы все окна, в ближайшее время установят последний витраж. Пока блок отапливается тепловыми пушками, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, идёт подготовка к устройству стяжек полов.

На днях завершился монтаж навесных стеновых панелей блока В (121*28 метров), ведутся работы по закрытию контура, т.е. установка окон и витражей, выполняются кровельные работы, устройство внутренних перегородок.

Сейчас на объекте трудятся порядка 40 человек, но в скором времени количество существенно увеличится. За оставшиеся 8 месяцев предстоит выполнить большой объём внутренних и наружных отделочных работ, устройство наружных инженерных сетей, благоустройство просторной пришкольной территории и т.д.

Окончание строительства, согласно контракту, запланировано на конец 2023 года. Генподрядчик – компания «КСМ» передаст заказчику школу с полной отделкой, оборудованием и мебелью.

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