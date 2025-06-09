Коммуналка подорожает в России с июля

С 1 июля этого года в России тарифы ЖКХ вырастут, в среднем, на 11,9%. Об этом рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский, его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий отметил, что в разных регионах рост тарифов будет отличаться. В некоторых субъектах страны коммуналку поднимут сразу на 20 процентов, а где-то и больше.

Депутат пояснил, что индексация тарифов ЖКХ обусловлена необходимостью модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры, ростом цен на ресурсы, такие как газ и электроэнергия, а также инфляцией. © «Петрозаводск говорит»