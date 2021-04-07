Комитет Заксобрания поддержал законопроект о детях войны

Комитет по здравоохранению и социальной политике Заксобрания Карелии поддержал законопроект о детях войны. Он предполагает особый статус людей, чье детство пришлось на Великую Отечественную войну и послевоенные годы.

Руководитель карельской ветеранской организации Николай Черненко отметил, что ветераны давно ждали такого закона. Он, тем не менее, обратил внимание на ряд вопросов. Так, многие из детей войны имеют льготы, почти все они ветераны труда Карелии и России. Но есть и те, кто льгот не имеет, и Черненко предложил обратить на них особое внимание. Также он попросил закрепить за детьми войны право без очереди попадать в дома-интернаты и обеспечить разовые выплаты ко Дню Победы.

Этим людям важно понять, что Родина оценила их соучастие в грозных событиях Великой Отечественной войны

– резюмировал Черненко.

Депутат Эмилия Слабунова обратила внимание на тот факт, что авторы закона предусмотрели для детей войны право на прием у врача без очереди. Коллеги пояснили, что такая льгота давно уже есть у ветеранов войны, и проблем с ее реализацией не возникало. Кроме того, у получателей нового статуса появится возможность обращаться в Госпиталь ветеранов войн.

Нам предстоит большая работа с правительством и министерством здравоохранения. – Очень важно решить задачу оказания не только стационарной, но и амбулаторно-поликлинической помощи. Детям войны требуется особое внимание, особое лечение и особая подготовка специалистов

– прокомментировал спикер ЗС Элиссан Шандалович.

Депутаты Леонид Лиминчук и Марина Гуменникова подчеркнули важность нового законопроекта, рассказав истории своих родных. Гуменникова отметила, что ее бабушка, жившая на юге России, получения почетного статуса не дождалась.

Мы делаем важный и ответственный шаг. Эти люди пережили все тяготы и лишения войны. Мои отец и мать не любили рассказывать про свое детство, потому что оно было очень трудным. Сейчас мы делаем правильный шаг и обязаны оформить это законодательно. Дети войны должны получить этот статус, чтобы иметь не только формальную, но и эмоциональную форму принятия обществом этого тяжелого военного времени

– обратился к коллегам Лиминчук.

Депутат Валерий Шоттуев прокомментировал информационную шумиху вокруг законопроекта. В СМИ много писали о том, что эта инициатива выдвигается не впервые; Шоттуев считает, что это не имеет значения.