Комитет по жилищному надзору проверил дороги Пудожского района Карелии

Рейд дорожного надзора прошел в Пудожском районе, сообщает паблик «Госкомитет Карелии по жилищному надзору».

На автомобильной дороге «Кривцы-Кубово-Водла» выявлены нарушения требований к безопасности автодорог, ГОСТов, технических регламентов и других законодательных актов по надлежащему содержанию автомобильных дорог в летний период.

В адрес организации, ответственной за содержание региональных и межмуниципальных дорог направлено предписание с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения. Исполнение предписания находится на контроле комитета // Фото: vk.com