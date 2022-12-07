Команда «СКА-Карелия» уступила в сверхупорном выездном поединке

Команда «СКА-Карелия» накануне провела очередной матч первенства Молодежной хоккейной лиги. Второй день подряд «армейцы» встречались с МХК «Капитан» в городе Ступино. Игра снова завершилась поражением.

Матч получился очень упорным. Хоккеисты из Кондопоги дважды вели в счете, затем отыгрывались. Решающая шайба, однако, осталась за хозяевами. Итог матча - 3:4.

«СКА-Карелия» остается на 35-м месте в таблице МХЛ. В 28 матчах карельская команда одержала всего лишь пять побед. // Фото: пресс-служба МХК «Капитан»