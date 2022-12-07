07 декабря 2022, 09:11
Команда «СКА-Карелия» уступила в сверхупорном выездном поединке
Поездка кондопожских «армейцев» в Ступино завершилась двумя поражениями
Команда «СКА-Карелия» накануне провела очередной матч первенства Молодежной хоккейной лиги. Второй день подряд «армейцы» встречались с МХК «Капитан» в городе Ступино. Игра снова завершилась поражением.
Матч получился очень упорным. Хоккеисты из Кондопоги дважды вели в счете, затем отыгрывались. Решающая шайба, однако, осталась за хозяевами. Итог матча - 3:4.
«СКА-Карелия» остается на 35-м месте в таблице МХЛ. В 28 матчах карельская команда одержала всего лишь пять побед. // Фото: пресс-служба МХК «Капитан»