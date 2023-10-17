Команда «СКА-Карелия» потерпела разгромное домашнее поражение

Сегодня в Кондопоге хоккейный клуб «СКА-Карелия» проводил свой очередной матч первенства МХЛ. В гости приехала команда «Капитан» из Ступино.

Матч не удался хозяевам. В первом и втором периодах наша команда пропустила по два гола. В третьей двадцатиминутке коллективы обменялись заброшенными шайбами. Итог - 1:5.

В 13 матчах сезона «армейцы» одержали всего одну победу. Остальные матчи были проиграны. // Фото: unsplash.com / Mariah Hewines