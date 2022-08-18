Команда из Петрозаводска вылетела из кубка России по футболу

Команда спортивной школы №7 Петрозаводска уступила в матче 1/256 кубка России и вылетела из турнира. Об этом сообщает «Чемпионат».

Футболисты из Карелии накануне провели игру против ФК «Электрон» из Великого Новгорода. Наша команда играла в гостях.

В каждом из таймов новгородские футболисты забили по голу. Наши не смогли им ничем ответить и уступили со счетом 0:2.

Таким образом, карельская команда закончила свое выступление в турнире. Фото: unsplash.com