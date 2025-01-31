31 января 2025, 14:12
Команда «Хорс Карелия» пропустила шесть шайб в домашнем матче
Карельские хоккеисты проиграли гостям из Красногорска
В четверг команда «Хорс Карелия» проводила в Кондопоге второй матч с командой «Академия СКА-Юниор» из Красногорска. Карельским хоккеистам вновь не удалось одержать победу.
Зрители увидели множество заброшенных шайб. Сильнее оказались гости, они победили со счетом 6:3.
«Хорс Карелия» остается на 37-м месте в таблице МХЛ. У команды 4 победы в 41 игре. // Фото: МХК «Хорс Карелия»