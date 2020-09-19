Колонна из десятков мотоциклов проехала по Петрозаводску

Сегодня жители и гости Петрозаводска могли наблюдать солидную колонну мотоциклов, двигавшуюся по улицам города. Байкеры попали в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как по проспекту Ленина движутся десятки железных коней. Не все мотоциклисты успели проехать в одной колонне, запрещающий сигнал светофора ее разорвал. Пришлось ждать.

Традиционно такими пробегами любители двухколесного транспорта завершают мотосезон.