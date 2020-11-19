Количество зараженных коронавирусом в России превысило два миллиона

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 23 610 человек. Умерли 463 пациента. Выздоровели 25 573 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6438. В Санкт-Петербурге 2312 новых случаев, в Архангельской области - 334, в Мурманской области - 269, в Ленинградской области - 197.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 015 608 раз. Скончались 34 850 человек. Выздоровели 1 526 656 заболевших.

Напомним, в Карелии за последние сутки выявлены 343 новых зараженных коронавирусом. Фото tvc.ru