Количество заболевших коронавирусом в России превысило 10 тысяч

За последние сутки в России зарегистрировано 1459 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 13 пациентов, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Полностью излечились 118 человек.

Больше всего новых заболевших в Москве - 857 человек. Еще 199 пациентов появилось в Московской области, 44 - в Санкт-Петербурге.

Общее количество зараженных коронавирусом в нашей стране на сегодняшний день превысило 10 тысяч и составляет 10 131 случай. Зафиксировано 76 летальных исходов. Полностью выздоровели 698 пациентов.

Напомним, в Карелии зарегистрировано два случая Covid-19. Пациенты лечатся в республиканской инфекционной больнице.