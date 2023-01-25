Количество именных стипендий в России собираются увеличить

Получателей именных стипендий в России станет больше. Такие планы Минобрнауки озвучил 25 января его руководитель Валерий Фальков. Он сказал это на посвященной Дню российского студенчества пресс-конференции в «Россия сегодня».

Министр упомянул, что ведомство намеревается увеличить количество получателей таких стипендий и повысить их размер.

- Мы расширяем линейку таких стипендий, сейчас внимательно смотрим на развитие этого вопроса, чтобы и количество получателей увеличить, и объем самих выплат,

- сказал он.

Фальков подчеркнул также, что именная стипендия должна быть напрямую связана с академическими достижениями студента. // фото:freepik.com