Ко дню ювелира банк «Открытие» и «Открытие Инвестиции» провели опрос

По результатам опроса к 31 января 66% женщин и 39% мужчин в России носят ювелирные украшения каждый день. 21% мужчин и 14% женщин никогда не тратят деньги на ювелирные украшения. Большинство мужчин и женщин покупают себе ювелирные изделия не чаще раза в год.

45% мужчин и лишь 13% женщин никогда не носят ювелирные украшения. При этом каждый день их носят 39% мужчин и 66% женщин. Еще 11% мужчин и 14% женщин украшают себя таким образом только по праздникам, а 5% мужчин и 7% женщин - два-три раза в неделю.

54% женщин и 38% мужчин предпочитают дорогие ювелирные украшения. 15% женщин и 35% мужчин в качестве единственного украшения используют обручальное кольцо. 18% мужчин и 23% представительниц прекрасного пола являются поклонниками недорогой бижутерии. Дорогую бижутерию выбирают по 8% россиян и россиянок из числа тех, кто носит украшения.

58% женщин и 55% мужчин покупают украшения себе не чаще, чем раз в год. Несколько раз в год это делают 30% женщин и 25% мужчин. Несколько раз в месяц покупают украшения для себя любимых 5% россиян и только 1% россиянок. 11% женщин и 15% заявили, что не покупают себе ювелирных украшений никогда.

В отношении таких подарков другим людям россияне менее щедры, чем к себе. Не чаще раза в год покупают ювелирные украшения друзьям или близким 47% женщин и 48% мужчин. Несколько раз в год это делают 15% женщин и 23% мужчин. Несколько раз в месяц - лишь 1% россиянок и 2% россиян. При этом 27% мужчин и 37% женщин не дарят таких подарков никогда.

21% мужчин и 14% женщин заявили, что не тратят ни копейки на ювелирные изделия. 8% мужчин и 14% женщин тратят не более 5 тысяч рублей в год, 21% мужчин и 18% представительниц прекрасного пола тратят на эти цели от 5 до 10 тысяч рублей, 25% мужчин и 21% женщин - от 10 до 20 тысяч, 12% мужчин и 14% женщин - от 20 до 50 тысяч, 4% мужчин и 5% женщин - свыше 50 тысяч рублей в год. При этом 10% мужчин и 14% женщин затруднились оценить свои расходы на «ювелирку».

У 40% мужчин и 50% женщин в семье есть украшения и ювелирные изделия, доставшиеся им от старших поколений и передающиеся по наследству. У 60% мужчин и 50% женщин нет таких украшений.

21% мужчин и 23% женщин используют ювелирные изделия в качестве финансовой подушки безопасности. 79% мужчин и 77% женщин не превращают ювелирные украшения в инструмент сбережений.