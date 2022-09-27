Ко Дню пожилого человека жителям Карелии покажут сериал «Дедлайн»

Герои проекта — обычные люди, добившиеся успеха в жизни, несмотря на свой возраст.

Производством занимается кинокомпания «Первое Кино» при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Премьера документального сериала Евгения Григорьева «Дедлайн» состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 1 октября.

Людей возраста 60+ почему-то принято списывать со счетов, будто они уже сделали все возможное. Все они разные: кто-то продолжает работать, кто-то делает себе пластические операции, а кто-то проводит время с внуками на пенсии. Они – бывшие стюардессы, строители, повара, уборщицы, учителя – все единогласно говорят: после 60 лет жизнь не заканчивается, никто не хочет расставаться с мечтами и карьерными амбициями из-за седых волос и цифры в паспорте.

Фильм бросает вызов современным стереотипам, в этот раз — идее «старости». Создатели проекта сняли портреты нескольких человек старше 65 лет, которые оставляют за собой право мечтать, любить и иметь карьерные амбиции. Они доказывают, что надо радоваться каждому дню своей жизни.

«Декорацией», в которой разворачивается действие фильма, стало агентство для моделей в преклонном возрасте. Здесь авторы и выбирали героев, однако ориентировались они в первую очередь не на внешность и не на карьерный успех, а на их нетривиальные истории и оригинальные способы проживать жизнь. Героями фильма стали Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Игорь Гавар.

Маргарите Никулиной больше 60 лет, и она работает моделью. Маргарита не красит волосы, не делает особых бьюти-процедур, только ходит в зал, чтобы поддержать форму: у модели тело всегда должно быть в тонусе. Все детство женщина комплексовала по поводу своей внешности из-за обидных комментариев матери — сейчас же она снимается для глянцевых обложек.

Виктор Сосновцев уже разменял седьмой десяток, но его картины можно увидеть в московском модном молодежном клубе «Ровесник». Он – обманутый дольщик, поэтому ему приходится ютиться в маленькой, заваленной вещами квартире. Но Виктор не унывает: на досуге он мастерит поделки из глины, снимается для небольших рекламных роликов, а на Новый год подрабатывает Дедом Морозом.

Модель без комплексов Антонина Медведева, подиумный герой Борис Кудряшов, начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Юрий Тарасов, а также создатель модельного агентства, работающего исключительно с пожилыми людьми, Игорь Гавар - подобных историй много в сериале-портрете старшего поколения «Дедлайн». Каждая из них опровергает расхожие суждения о том, что не принято делать после 60 лет: нельзя быть красивым и заниматься сексом, нельзя создавать современное искусство, нельзя мечтать о новом браке и смешить людей на стендапах. Можно все —- надо не бояться старости и продолжать удивляться жизни.