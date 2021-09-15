Книга о «правде и лжи» вокруг Сандармоха вышла в Карелии

Журналист, бывший депутат ЗС РК Александр Степанов презентовал книгу «Ложь и правда об урочище Сандармох». В своем труде, который он характеризует как научно-публицистический, Степанов анализирует данные о количестве жертв сталинских репрессий, убитых и похороненных в урочище.

Книга объемом более 150 страниц была, по словам автора, сделана на пожертвования друзей и товарищей. Александр Степанов соглашается с тем, что Сандармох был местом массовых казней, и считает доказанным тот факт, что в урочище расстреляли первый соловецкий этап, в котором насчитывался 1111 заключенный. Однако автор утверждает, что те цифры, которые называют сейчас – почти 10 тысяч погибших – сильно преувеличены.

Кроме того, Александр Степанов «объясняет» репрессии итогами гражданской войны, напоминая, что победившие революционеры всегда начинают «выяснять отношения» друг с другом. Рассуждает он и о деле Юрия Дмитриева, которого считают открывателем Сандармоха. О том, какие еще громкие заявления сделал автор исследования, читайте в репортаже «Чашечка репрессо. Карельский сталинист написал книгу о Сандармохе».