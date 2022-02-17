КМ-Центр представляет обновленный ŠKODA KODIAQ

С 21 по 25 февраля 2022 года в 12:00 в официальном сообществе дилерского центра ŠKODA «КМ-Центр» в Инстаграм @skoda_karelia будут публиковаться видеоролики, подготовленные маркой ŠKODA, благодаря которым вы сможете максимально близко познакомиться с новинкой, оставаясь дома со своими близкими.

ŠKODA KODIAQ - первый SUV Бренда, который до сих пор имеет невероятный успех по всему миру! Семейный внедорожник приобрел еще более эмоциональный и уверенный образ, отражающий последние тенденции развития языка дизайна ŠKODA.

Новое оформление передней части с приподнятым капотом и более вертикальной решеткой радиатора подчеркивают выразительный силуэт SUV. Уже в стандартной комплектации KODIAQ оснащается светодиодными фарами, а в качестве опции впервые предусмотрены полностью светодиодные матричные фары. Новые легкосплавные колесные диски диаметром до 20 дюймов придают автомобилю динамичный и запоминающийся облик. Обновленная модель обладает улучшенными аэродинамическими показателями благодаря дизайну колесных дисков, измененному оформлению передней и задней части автомобиля, новому cпойлеру пятой (багажной) двери и дефлекторам по бокам от заднего стекла.

Хотите узнать о нем больше? Присоединяйтесь к просмотру с 21 по 25 февраля 2022 года в 12:00 в официальном сообществе дилерского центра ŠKODA в Инстаграм. Задавайте вопросы об обновленном KODIAQ на сайте КМ-Центр, в наших соцсетях, участвуйте в конкурсах, получайте призы и узнавайте много нового и интересного о новинке марки ŠKODA.

Даты выходов и темы видеороликов:





Подробности вы можете узнать:

Во Вконтакте: https://vk.com/skodakarelia

Instagram: https://www.instagram.com/skoda_karelia/

Сайт: Обновленный ŠKODA KODIAQ

Телефон: 8 (8142) 59 33 99

Адрес: г. Петрозаводск, Лесной проспект, д. 55, стр. 3.

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