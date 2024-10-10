Клумбы в Петрозаводске активно готовят к зиме

К подготовке клумб Петрозаводска к зимнему сезону приступило предприятие «Кондопожское ДРСУ». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Работники организации перекопали цветники в нескольких ключевых местах города: на Онежской набережной, в скверах у Вечного Огня и Михаила Калинина, улице Ровио, проспекте Александра Невского, Березовой аллее и в Губернаторском саду. Мобильные бригады также снимают цветы в сквере Александра Шотмана.

Кроме того, подрядная организация продолжает уборку мусора на общественных пространствах города. В частности, работы проводят в парках Зеленый Берег, Мира, Ямка, Патриот, Березовая Роща, Железнодорожников, Приозерном, Побережном, а также в скверах 71-й Стрелковой Дивизии, Олимпийском, Каскад, Нобельском, Михаила Калинина и Бородинском.

Мобильные бригады наводят порядок на бульваре Победы, аллее Тропа Ивана-Царевича и вокруг собора Александра Невского. Особое внимание уделяют очистке урн от мусора. // фото: администрация Петрозаводска