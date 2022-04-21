Клубный дом «Речка»: ипотека на квартиры в центре города от 3,7%

Сегодня так важно сохранять спокойствие и возможность идти вперед, не уступать своим принципам и выбирать для жизни лучшее, несмотря на всевозможные преграды.

Чтобы помочь вам в этом, застройщик ООО «СЗ ЖК Александровский» и Банк ВТБ разработали совместное предложение по ипотеке на приобретение квартир в клубном доме «Речка» на специальных условиях.

Для семей или одиноких родителей, у которых, начиная с 01.01.2018г. родился ребенок или есть ребенок с ограниченными возможностями, действует предложение по ипотеке со ставкой 3,7% на первые 2 года кредитования. По истечении 24 месяцев процентная ставка составит всего 5,7% до конца всего срока кредитования!*

Если условия семейной ипотеки вам не подходят, но желание купить квартиру в клубном доме «Речка» есть, застройщик предлагает рассмотреть ипотечный кредит под 9,7% на два года кредитования. По истечению 24 месяцев процентная ставка составит всего 11,7% до конца всего срока кредитования!**

Предложение действует только до 31 мая 2021 года.

Клубный дом «Речка» создан для тех, кто предпочитает приватное пространство и при этом желает быть в центре событий: дом строится в самом сердце города, рядом с площадью Кирова, в излучине реки Лососинка.

Вид из ваших окон будет на музыкальный театр, парк или благоустроенную набережную.

Уникальность проекта прослеживается и в архитектуре: дом включает в себя 8 пятиэтажных одноподъездных секций, в каждой из которых всего по 27-30 квартир. Несмотря на небольшую этажность, для комфорта жильцов в доме будут установлены лифты.

Исключительное месторасположение, обилие детских и спортивных площадок, музеев, театров, клубов, выставочных залов в непосредственной близости от дома, свой выход к реке с благоустроенной набережной, современное наполнение внутреннего двора по авторскому проекту от архитектурного бюро Санкт-Петербурга, крышная газовая котельная, просторная парковка, эргономичные планировки, увеличенные оконные проемы, кладовые - застройщик продумал все до мелочей, чтобы жители дома могли наслаждаться каждым днем, проведенным здесь.

Подробную консультацию по проекту и о льготных ставках на ипотеку в клубном доме «Речка» можно узнать в отделе продаж по адресу: г. Петрозаводск, пл. Литейная, д.3, офис 1. Тел. (8142)33-22-44.

Успейте забронировать Вашу квартиру на самых выгодных условиях!

* Ставка в размере 3.7% действует в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 3.7 % обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «Специализированый застройщик ЖК «Александровский» и действует при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки с учетом комплексного страхования.

По истечении 24 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 5,7% в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ, имеющие первого или последующих детей-граждан РФ, рожденных в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, либо заемщики с ребенком-инвалидом до 18 лет, рожденным не позднее 31.12.2022. Кредит предоставляется на приобретение у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) - первого собственника готового жилого помещения или приобретение у юридического лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО или рефинансирование на вышеописанные цели ипотечных кредитов. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО - не более 12 млн. руб., для остальных субъектов РФ – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

Условия действительны на 20.04.2022 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

**Ставка в размере 9.7 % действует в течение 24 месяцев с даты заключения кредитного при использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки с учетом комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 9.7% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика ООО «СЗ ЖКА».

По истечении 24 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 11,7 % в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более 6 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 01.07.2022 (включительно).

Условия действительны на 20.04.2022 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Застройщик ООО «СЗ ЖК Александровский». Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/. Строительство ведется в рамках 214 ФЗ.

На правах рекламы.