Жителей Петрозаводска приглашают на благотворительный концерт

В Зале Лесотехнического техникума 22 апреля состоится благотворительный концерт артистов творческого коллектива Карельской Республиканской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ в поддержку участников специальной операции на Украине.

В концерте примут участие Владимир Перетятько, Лауреат Международного и Всероссийского конкурса Екатерина Рогульчик, Андрей Соловьев, Ксения Гуменова, Александр Боровлев, артист Музыкального театра Александр .Стрелков, образцовый коллектив РК Вокально-хореографическая студия «Поколение» (художественный руководитель Екатерина Рогульчик), ансамбль солдатской песни «Редантъ» (музыкальный руководитель Радис Гайниятов, художественный руководитель – заслуженный работник культуры РК Александр Федосов) , танцевальный клуб «Let’s dance», военный оркестр ППКУ (военный дирижер - заслуженный работник культуры Григорий Реулец).

Ведущий концерта – заслуженный артист Карелии Вадим Егоров.

Концерт состоится 22 апреля в 13 часов.

Петрозаводск, Лесотехнический техникум (ул. Калинина, 41).

Вход свободный.

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