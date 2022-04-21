21 апреля 2022, 14:18
Маркет

Жителей Петрозаводска приглашают на благотворительный концерт

В мероприятии, которое состоится 22 апреля. примут участие творческие коллективы КРОО ветеранов Вооруженных Сил РФ

В Зале Лесотехнического техникума 22 апреля состоится  благотворительный концерт артистов творческого коллектива Карельской Республиканской  общественной  организации ветеранов Вооружённых Сил  РФ в поддержку участников специальной операции на Украине.

 

 

В концерте  примут участие Владимир Перетятько, Лауреат Международного и Всероссийского конкурса Екатерина Рогульчик, Андрей Соловьев, Ксения Гуменова, Александр Боровлев, артист Музыкального театра  Александр .Стрелков, образцовый коллектив  РК Вокально-хореографическая студия «Поколение» (художественный руководитель Екатерина Рогульчик), ансамбль солдатской песни  «Редантъ» (музыкальный руководитель Радис Гайниятов, художественный руководитель – заслуженный работник культуры РК Александр Федосов) , танцевальный клуб «Let’s dance», военный оркестр ППКУ (военный дирижер -  заслуженный работник культуры Григорий Реулец).

 

 

Ведущий концерта – заслуженный артист Карелии Вадим Егоров.  

Концерт состоится 22 апреля  в 13 часов.

Петрозаводск, Лесотехнический техникум (ул. Калинина, 41).

Вход свободный.

 

На правах рекламы. 6+

Обсудить
Метки: 
Благотворительный концерт
Вадим Егоров
Карельская Республиканская  общественная  организация ветеранов Вооружённых Сил РФ