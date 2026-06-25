Классические уютные двушки остались в продаже в ЖК «Державин»

Ввод дома в эксплуатацию – в конце этого года. Строительная компания «Нова» поделилась видео со стройплощадки на улице Пробной

ЖК «Державин» - уютный, небольшой монолитный жилой комплекс на Зареке со своей инфраструктурой. Ввод в эксплуатацию первого дома – уже совсем скоро. Однако еще можно успеть приобрести квартиры по ипотеке с господдержкой.

Строительная компания «Нова» поделилась видео со стройплощадки первого дом жилого комплекса «Державин» на улице Пробной.

Дом – небольшой, монолитный, со своей котельной, дизайнерскими холлами, видеонаблюдением. В нем – всего 102 квартиры. Свободных осталось совсем немного. Тем не менее, еще можно успеть приобрести жилье в первом «Державине» по ставкам ипотеки с господдержкой и по цене строящегося.

Осталось в продаже несколько классических двухкомнатных вариантов площадью 50 и 52 квадратных метра.

Это квартиры с удобными, правильной формы, комнатами и отдельной кухней. Такие квартиры подойдут не только семьям с детьми, но и супругам, ценящим комфорт и личное пространство. И, конечно, станут прекрасным вариантом для тех, кто работает из дома: в одной из комнат можно оборудовать кабинет.

Планировки квартир продуманы до мелочей. Например, в квартирах площадью 50 метров – просторная входная зона, где без проблем разместится система хранения, а также – отдельное помещение, которое можно использовать как гардеробную или кладовую.

Ввод дома в эксплуатацию – в конце этого года. Сейчас работы – на заключительной стадии. И уже можно увидеть, каким необычным, красивым и уютным получается «Державин».

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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