Кижи могут открыть для туристов уже с 15 июня

В скором времени туристы снова смогут посещать музей-заповедник «Кижи», закрытый из-за пандемии коронавируса. Возможно, это произойдет уже в начале следующей недели.

«Надеемся, что с 15 июня и «Кижи» заработают. Вот сегодня общались с директором музея федерального, по крайней мере готовимся,

- приводит РИА Новости слова главы Карелии со встречи с президентом, состоявшейся сегодня в видеоформате.

По словам главы республики, власти Карелии работают над тем, чтобы возобновить работу туристических объектов на всей территории республики. По словам Артура Парфенчикова, меры дополнительной личной гигиены позволят купировать риски заражения коронавирусом в таких отраслях, как общепит и туризм. Объекты туристического показа на открытом воздухе уже открыты в республике.