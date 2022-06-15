Киркоров почти за 2 миллиарда построит торговый комплекс в Ленобласти

На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве нового ТРК. Подписи поставили певец Филипп Киркоров и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Возводить объект будет ООО «Строительные решения». По информации 47news,компания принадлежала Дмитрию Кононову. Но на днях в «Строительных решениях» произошли изменения: 30% — у Филиппа Киркорова, 40% — у Николая Кононова, 30% — у Михаила Баракина.

У будущего торгово-развлекательного комплекса есть название – «Звезда». Возвести ТРК собираются во Всеволжском районе и вложить в проект 1,7 миллиардов рублей.

Комплекс площадью 14 тысяч кв. м расположится на дороге в деревню Новосаратовка. Закончить стройку планируют за 14 месяц.(фото Павел Каравашкин, Фонтанка.ру, 47news.ru)