Киркоров и Джиган перебили множество посуды греческом ресторане

Поп-исполнитель Филипп Киркоров, рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова устроили погром в греческом ресторане. Звезды вместе отдыхают на Крите и пришли на вечеринку. Видео происходящего разместил в Instagram Киркоров.

Знаменитости танцевали под греческую музыку в ресторане Крита и били тарелки. Они следовали национальной традиции, приветствуя греческих музыкантов.

В Греции принято бить посуду, если гости рады. Киркоров с Джиганом разбили сотни тарелок.

«Так. У нас сегодня звездная вечеринка», - заявил поп-король в кадре.

Потом все начали бить посуду. Киркоров и Джиган радовались как дети. Потом Филипп спел хит «Жестокая любовь». // Фото: fkirkorov/ Instagram