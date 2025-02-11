Кипятка на полу и пара в социальном центре нет, горячая вода есть

Утром 11 февраля социальный центр в беломорском поселке Летнереченский залил кипяток, а помещения заволокло паром. Авария произошла в бойлерной. В центре проживают пожилые люди и граждане с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники центра эвакуировали трех человек.

Предположительно, к аварии могла привести неисправность термостата водонагревателя. Бойлер продолжал нагревать воду, а аварийный клапан не сработал. В итоге вода закипела, в системе возникло избыточное давление.

Сейчас в центре сухо, пара нет. Также в отделении восстановили горячее водоснабжение. Сейчас вся система функционирует на одном бойлере. Второй водонагреватель заменят. В комплексном центре соцобслуживания Карелии сообщили, что отделение в Летнереченском работает в штатном режиме. // фото с vk.com/clubistoki