Кино в Доме культуры в Питкяранте начнут крутить уже в этом году

В Доме культуры в Питкяранте отремонтировали коридоры первого и второго этажей: заменили дерево на плитку на втором этаже, покрасили стены, потолки, двери, поменяли элетропроводку. Отремонтировали туалеты. Завершить ремонт планируют до конца сентября, сообщили в пресс-центре правительства Карелии.

В прошлом году учреждение победило в конкурсном отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета в размере 2,5 миллионов. После проведения аукциона сумма контрактов составила 1,8 миллиона рублей.

В августе этого года Дом культуры победил в конкурсе Фонда кино. На оборудование кинозала из федерального бюджета перечислена субсидия – 4 миллиона 994 тысяч. Сейчас оформляются документы для проведения торгов. Будет приобретено цифровое оборудование, установлен экран, заменены кресла в зрительном зале. Вместимость зала после ремонта составит 429 зрительских мест. Первый кинопоказ должен быть организован до конца года.

Фото: пресс-служба правительства РК