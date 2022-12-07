Киберэксперт рассказал, как мошенники перехватывают звонки и SMS

Телефонные звонки и SMS вместо владельца перехватывают мошенники. Но есть способы обезопасить себя, рассказал «Прайм» киберэксперт Валерий Степанов.

По его словам, есть несколько способов перехвата. Например, пассивный, когда мобильный телефон прослушивают, перехватывая и декодируя GSM-трафик при помощи специального устройства.

Активный способ предполагает вмешательство в функционирование существующей GSM-сети. В качестве моста используется поддельная базовая станция, она связывает абонентов и настоящую базовую станцию оператора.

Есть и третий, интерактивный способ - получение доступа в мобильную сеть и эксплуатация уязвимости протокола SS7. Это позволяет получить полный доступ к звонкам, SMS и геолокации любого абонента, находящегося в любой точке мира.

Также есть SIM-свопинг – обычный перевыпуск SIM-карты, после которого можно получать все сообщения и звонки абонента. Злоумышленник обращается с заявлением на замену с поддельной доверенностью или ищет сообщников в салоне связи или у телеком-оператора.

Эксперт посоветовал пользоваться многофакторной аутентификацией, где возможно. И для подтверждения вместо SMS использовать пуш-уведомления. // фото: pixabay.com