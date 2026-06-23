Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг карт «Мир» с кешбэком

В рейтинге портала Bankiros.ru рассматривались выгодные предложения российских банков в октябре 2023 года

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила Топ-10 рейтинга лучших дебетовых карт «Мир» с кешбэком в октябре, согласно исследованию портала Bankiros.ru.

При составлении рейтинга эксперты учитывали стоимость обслуживания, размер кешбэка и процента на остаток, скорость изготовления и ряд других параметров.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Для новых клиентов в первый месяц после открытия карты начисляется 13% годовых на ежедневный остаток средств до 500 тыс. рублей включительно – вне зависимости от выполнения условий. Во второй месяц – та же ставка действует при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей. С третьего месяца действуют стандартные условия начисления процентов для действующих клиентов – 10% годовых на ежедневный остаток собственных средств до 500 тыс. рублей включительно, при условии совершения ежемесячных покупок по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».



Карта «Прибыль», срок – до 7 лет. Проценты годовых на ежедневный остаток по Карте до 500 тыс. руб.: для новых клиентов 13% – в 1-й мес. без условий, во 2-й мес. при обороте по Карте от 10000 руб./мес., далее 10% при обороте по Карте от 10000 руб./мес., при обороте до 10000 руб. – 0,1 %; для действующих: 10% в 1-й месяц без условий, далее – 10% при обороте по Карте от 10000 руб./мес., при обороте до 10000 руб. – 0,1 %. При остатке свыше 500 тыс. руб. на сумму превышения проценты не начисляются. Новыми считаются клиенты, не являвшиеся держателями карты «Прибыль» на протяжении 12 месяцев, предшествующих открытию карты на указанных условиях. Обслуживание – 0 руб. при покупках (некоторые не учитываются) по Карте от 10 тыс. руб./мес., либо объеме поступлений на карту от 20 тыс. руб./мес., в иных случаях – 99 руб./мес. Комиссии: снятие наличных; запрос об остатке; Сервис информирования; Обслуживание неактивного картсчета; выдача и зачисление наличных; безналичный перевод; использование денежных средств при технической задолженности. Кешбэк в бонусных рублях (далее БР) начисляется из расчета 1 БР=1 руб. в размере до 3% от суммы покупок в месяц (некоторые покупки не учитываются): 1% – траты по карте от 10000 руб.; 1% – задолженность по кредитной карте от 30000 руб. или остаток кредита от 200000 руб.; 1 % – с пакетом услуг «Прайвет», «Private» (Частный), «Премиум Лайт», «Премиум». Объем покупок в месяц для начисления БР: до 400000 руб. – с пакетом «Прайвет», «Private» (Частный), «Премиум Лайт», «Премиум», до 200000 руб. – без пакетов. БР действуют 12 мес.; аннулируются, если не использовать более 6 мес. и при просрочке по кредиту от 30 дней. Условия действительны на 01.09.2023. Подробнее на www.uralsib.ru. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

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