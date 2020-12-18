Карельское предприятие подарило миллион рублей ковидному стационару

Ковидный стационар, расположенный в здании республиканского центра паллиативной помощи, получил миллион рублей от петрозаводского филиала компании «АЭМ-технологии» (Петрозаводскмаш). Об этом сообщает официальный Интернет-портал республики.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Карелии Сергей Седлецкий, в нынешнее непростое время любая помощь медицине очень дорога. Полученные деньги пойдут на укрепление материально-технической базы стационара.

Средства будут направлены на приобретение аппаратов для приготовления дезрастворов и дистиллированной воды для концентраторов кислорода, а также на приобретение оборудования и проведение строительных работ, связанных с обустройством красных зон. Фото gov.karelia.ru