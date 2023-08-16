Карельский ветеран войны отметил большую юбилейную дату

Михаила Петровича Евсеева приехали поздравить в Святозеро родные, близкие и высокие гости. «Михаил Петрович – самый старший мужчина в семье и в селе, единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Пряжинском районе», — отметила депутат законодательного собрания Республики Карелия Ольга Шмаеник.

Гости вспоминали и минувшие годы Михаила Петровича. В первые дни войны он был эвакуирован в Архангельскую область, а сразу после освобождения Карелии от оккупации вернулся домой, был зачислен в отряд бойцов-минеров, занимался поиском взрывчатки и разминированием родного Пряжинского района до осени 1945 года. Затем пошел в строители и восстанавливал разрушенный Петрозаводск. Среди возведенных с его участием зданий – главпочтамт на улице Дзержинского и здание Национального банка на улице Титова. Потом четыре года он служил радиотелеграфистом в авиации. После работал на строительстве дорог, а затем 25 лет трудился в сельском хозяйстве, в Святозерском зверосовхозе. Свободно время отдавал семье и любимым увлечениям – рыбалке и походам в лес за грибами и ягодами

В свои 95 лет Михаил Петрович не утратил оптимизма и жизнелюбия. Несмотря на то, что по соседству живут родственники, к ним не переезжает, живет один в своем доме, ведет хозяйство, сажает овощи на огороде и готовится собирать урожай.

«Сколько всего прошел за жизнь – огонь, воду и медные трубы, но ни о чем не жалею», - говорит юбиляр с улыбкой, вспоминая прожитые годы.

Гости пожелали Михаилу Петровичу крепкого здоровья и такой же крепкой любви, внимания и заботы родных и близких, а депутат ЗС РК договорилась встретиться снова в новогодние праздники.//фото Ольги Шмаеник