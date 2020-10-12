Карельский спортсмен стал призером Кубка России по пауэрлифтингу

Сортавальский спортсмен стал призер Кубка России по пауэрлифтингу, министерство спорта Республики Карелия.

Кубок России по пауэрлифтингу проходил в Туле с 5 по 12 октября. На соревнования приехали сильнейшие спортсмены со всей России. Карелию представляли Михаил Бармин и Дмитрий Макаренко.

В весовой категории 93 кг сортавальский спортсмен Михаил Бармин завоевал бронзовую медаль и выполнил норматив «Мастера спорта России». Его результат – 722,5 кг. Михаил тренируется у Дмитрия Макаренко.

Сам Дмитрий Макаренко выступил в весовой категории 83 кг и по итогам стартов занял пятое место (присед – 230 кг, жим – 170 кг, тяга – 295).