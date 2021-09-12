«Карельский союз пенсионеров» принял решение о поддержке Слабуновой

На заседании Правления общественной организации «Карельский союз пенсионеров» принято решение о поддержке Эмилии Слабуновой на выборах в Государственную Думу. Как пояснила председатель организации, почетный житель города Петрозаводска Галина Егоровна Карасова, именно Слабунова настойчиво добивалась индексации ветеранской выплаты, предложив первоначально повысить саму выплату с 700 до 1000 рублей.

При обсуждении закона «О детях войны» Эмилия Слабунова в парламенте Карелии предложила серьезно увеличить масштаб мер поддержки, добавив бесплатный проезд в общественном транспорте, бесплатное зубопротезирование, освобождение от уплаты взноса на капитальный ремонт для одиноко проживающих, бесплатное санаторно-курортное лечение для детей войны.

Для нас очень важно, что в программе Эмилии Слабуновой есть две первостепенные цели: принятие федерального закона «О детях войны» с реальными мерами поддержки тех, чье детство пришлось на войну, и распространение льгот участников войны на малолетних узников концлагерей. Зная характер «яблочной» команды, мы уверены, что она сделает всё для этого. Партия «Яблоко» выступала категорически против повышения пенсионного возраста. И сейчас в программе партии есть важные задачи: снижение пенсионного возраста до прежних значений и индексация пенсий работающим пенсионерам. Мы знаем, что слова у кандидатов от «Яблока» не расходятся с делами, и они будут этого добиваться,

– убеждены в «Карельском союзе пенсионеров».

Я много лет лично знаю Эмилию Слабунову. Это умный и грамотный руководитель и, самое главное, порядочный человек, который точно будет работать на благо жителей Карелии. Лично ручаюсь за неё. Призываю всех отдать свои голоса за Эмилию Слабунову,

– сказала Галина Егоровна Карасова.

Заказчик и изготовитель: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабунова Эмилия Эдгардовна, Республика Карелия, город Петрозаводск, ИНН 100112472075. Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Республика Карелия - Карельский одномандатный избирательный округ №17» Слабуновой Эмилии Эдгардовны. Дата изготовления: 07.09.2021; Дата публикации: 12.09.2021, тираж: 1 экз.