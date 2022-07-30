Карельский шашист выиграл престижный турнир в Санкт-Петербурге

Шашист из Петрозаводска Евгений Сорокин взял золото на ежегодном турнире «Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает паблик отделения шашек спортивной школы №2.

Соревнования прошли в Северной столице с 25 по 29 июля. Кандидат в мастера спорта из Карелии стал лучшим среди юношей до 14 лет. Евгений набрал 12 очков.

Евгений Сорокин занимается шашками у тренера Ивана Ермакова. Фото паблика отделения шашек спортивной школы №2