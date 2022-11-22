Карельский самбист стал серебряным призером столичного турнира

Юный самбист из Петрозаводска завоевал серебряную медаль в ходе открытого Московского турнира «Юношеская Лига». Состязания прошли 19 ноября в Зеленограде, сообщили в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Второе место занял Алексей Бабский, воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 5. Он завоевал «серебро» в весе до 42 килограммов. За право стать лучшими состязались юноши 2010–2011 годов рождения. В весовой категории Алексея соперничали 20 спортсменов.

Петрозаводский спортсмен лидировал в финале, но на последних секундах незначительно уступил. Тренирует юного самбиста Артуш Асрян. // фото: администрация Петрозаводска