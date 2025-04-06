Карельский министр позвал всех беременных на экскурсию

Все будущих мам с семьями пригласили в Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске (18+).

7 апреля отмечается День беременных. В этот день, понедельник, специалисты перинатального центра проведут ожидающих малыша родителей по отделениям, расскажут, как построена работа и ответят на вопросы, которые возникнут у родителей.

Всех будущих мам на экскурсию в 13:00 пригласил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.