06 апреля 2025, 09:22
Карельский министр позвал всех беременных на экскурсию
В понедельник в перинатальном центре - День беременных
фото unsplash.com
Все будущих мам с семьями пригласили в Республиканский перинатальный центр в Петрозаводске (18+).
7 апреля отмечается День беременных. В этот день, понедельник, специалисты перинатального центра проведут ожидающих малыша родителей по отделениям, расскажут, как построена работа и ответят на вопросы, которые возникнут у родителей.
Всех будущих мам на экскурсию в 13:00 пригласил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.