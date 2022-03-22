Карельский лыжник завоевал "серебро" на 87-ом Празднике Севера

Сегодня в Мурманской области проходил очередной день 87 Международного Праздника Севера. На горных трассах заполярного Кировска спортсмены соревновались в дисциплине супер-гигант. Представитель Карелии Егор Лебедев поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Для Егора сегодняшнее состязание знаковое. Спортсмен клуба «Олимп Карелия», воспитанник тренера Романа Васина в этом году перешел в FIS-категорию, в которой соревнуется во взрослом зачете.

На трассе он в упорной борьбе и с минимальным отставанием от лидера смог показать отличный результат. Фото: vk.com/minsportkarelia