Карельский легкоатлет победил на престижных стартах в Москве

Карельский легкоатлет Андрей Лукин успешно выступил на соревнованиях в Москве. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В столице прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике на призы Ирины Приваловой. 21 декабря мастер спорта из нашей республики выиграл золото в беге на 60 метров. Лукин показал результат 6,74 секунды.

Трансляцию финального забега в прямом эфире вел телеканал «Матч Страна». // Фото: скриншот видео «Матч Страна»