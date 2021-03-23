Карельский город вошел в топ направлений для поездок с детьми

Лахденпохья попала в список десяти направлений, популярных среди российских путешественников с детьми в 2021 году. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

В тройку лидеров рейтинга вошли Евпатория, Анапа и Санкт-Петербург. Среди представителей топ-10 отдых в карельском городе обойдется путешественникам дороже всего. Ночь в Лахденпохье, в среднем, стоит 8390 рублей. В Карелию туристы едут, в среднем, на 3,5 суток.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с детьми в 2021 году. Фото tervu.ru