Карельский город Медвежьегорск зарастает мусором

С приходом весны проблема чистоты на улицах и особенно возле домов стала особенно актуальной для жителей Медвежьегорска. Судя по фото, которые публикуются в сообществе "Подслушано в Медвежьегорске", о желтых контейнерах здесь и не слышали, а обычные очень далеки от модернизации.

"Вот такая красота находится между домами ул. Гагарина, 6 и пер. Гагарина, 9".

"И улица Гагарина и переулок Гагарина? День Космонавтики. Лунный пейзаж...".

В комментариях к фото горожане отмечают, что это дворники плохо работают, именно они должны содержать мусорные площадки в чистоте.

На других фотографиях видно, какой объем работы предстоит дворникам этой весной.

Впрочем, жители Медвежьегорска тоже собираются на субботники. Как водится, одна мусорят, а другие убирают. // Фото: "Подслушано в Медвежьегорске".