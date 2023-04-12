Глава Карелии ответит на вопросы жителей в эфире «ЦУР объясняет»

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков в соцсетях проведут прямую линию и ответят на вопросы жителей в рамках проекта «ЦУР объясняет».

Буду проводить их еженедельно весь апрель. В прямом эфире в режиме блиц отвечу на ваши вопросы,

– заявил Парфенчиков.

Вопросы можно задать заранее: в комментариях под анонсом прямого эфира на странице Артура Парфенчикова во «ВКонтакте» , а также в паблике ЦУР.

Трансляция пройдет в указанных выше соцсетях в четверг, 13 апреля, в 19.00.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике.