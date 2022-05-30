Карельский боксер выиграл международный турнир в Хабаровске

Карельский спортсмен Константин Опольский выиграл международный турнир по боксу, прошедший в Хабаровске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

В традиционных соревнованиях, проводящихся с 1961 года, приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Сирии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана.

В поединке за золото карельский боксер одержал победу над мастером спорта международного класса, чемпионом России 2019 года из Санкт-Петербурга Джамалом Бадрутдиновым. Фото паблика «Спорт - норма жизни Карелия»