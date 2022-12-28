Карельских подростков приглашают в бесплатный онлайн-кэмп со звездами

МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Участники раскроют свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомятся со звездными наставниками и попробуют свои силы в конкурсах, победители которых поедут на шоу любимых артистов.

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» со 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день участников ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии – принимать участие можно в любом количестве направлений.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа - блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «Танцы на ТНТ» Саша Перцев и другие.

По итогу каждого направления школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы, которые выберет жюри из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Остальные участники смогут получить фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

«Свободное время на новогодних каникулах можно провести с пользой. Участие в онлайн-кэмпе – это прекрасная возможность получить новые знания, развить творческие способности и продемонстрировать свои навыки. Такой формат позволяет выполнять задания от звездных наставников, не выходя из дома. Я точно знаю, что в Карелии очень много талантливых и активных подростков, которые имеют все шансы на успех в этом проекте», - говорит директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин. // Фото: МТС