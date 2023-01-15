Карельских хоккеистов разгромили на домашнем льду

Родной лед не помог карельской команде одержать победу. Соперник из Приморского края сегодня оказался сильнее. Если накануне, 14 января, «СКА-Карелия» выиграла благодаря серии буллитов, то в воскресенье соперник разнес их в игровое время.

Встреча «СКА-Карелия» и команды «Тайфун» завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

Подписчики поддержали хоккеистов в комментариях.

«Столько моментов было, не день команды, шайба не шла, да и Круглов устал. Спасибо капитану Крупнику Кириллу за гол, спаслись от сухаря»;

«Лучшая игра с начала сезона. Но просто не везуха моментов. На 3 игры молодцы! Не падать духом, с реализацией надо постараться!»

Кондопожская команда продолжит серию домашних игр. 18 и 19 января они сыграют с «Сахалинскими Акулами». // фото группы «МХК «СКА-Карелия» ВК