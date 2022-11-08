Карельские волейболисты стали призерами этапа Первенства России

Бронзовую медаль привезли карельские спортсмены из Ростова. Наши волейболисты отлично показали себя на межрегиональном этапе Первенства РФ среди команд СЗФО, сообщили в Минспорта РК.

Итоги состязаний среди команд юношей 2008-2009 годов рождения подвели в Ростове 8 ноября.

Карельская команда заслужила бронзовую медаль. Серебро у спортсменов из Ярославской области. Золото досталось новгородским спортсменам.

Лучшим игроком признали карельского волейболиста Арсения Максимова. Волейболистов тренирует Наталья Власкова. // Фото: Минспорта Карелии