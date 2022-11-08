08 ноября 2022, 21:04
Карельские волейболисты стали призерами этапа Первенства России
Бронзовую медаль завоевала команда Карелии в Ростове
Бронзовую медаль привезли карельские спортсмены из Ростова. Наши волейболисты отлично показали себя на межрегиональном этапе Первенства РФ среди команд СЗФО, сообщили в Минспорта РК.
Итоги состязаний среди команд юношей 2008-2009 годов рождения подвели в Ростове 8 ноября.
Карельская команда заслужила бронзовую медаль. Серебро у спортсменов из Ярославской области. Золото досталось новгородским спортсменам.
Лучшим игроком признали карельского волейболиста Арсения Максимова. Волейболистов тренирует Наталья Власкова. // Фото: Минспорта Карелии