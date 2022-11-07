07 ноября 2022, 18:34
Спорт

Юные карельские тхэквондисты привезли медали из Петербурга

Два «золота» и «бронзу» завоевали спортсмены из Карелии

Юные карельские тхэквондисты показали прекрасные результаты на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Минспорта РК.

Ребята выступили успешно и привезли домой две золотые медали и одну бронзовую.

«Золото» получили Дана Борисова и Глеб Артемов, а «бронза» досталась Александре Вяря. Всех спортсменов тренирует Елизавета Тарасевич. // Фото: Минспорта Карелии

 

 

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
тхэквондо
Петербург