Юные карельские тхэквондисты привезли медали из Петербурга

Юные карельские тхэквондисты показали прекрасные результаты на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Минспорта РК.

Ребята выступили успешно и привезли домой две золотые медали и одну бронзовую.

«Золото» получили Дана Борисова и Глеб Артемов, а «бронза» досталась Александре Вяря. Всех спортсменов тренирует Елизавета Тарасевич. // Фото: Минспорта Карелии